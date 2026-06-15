Мособлконтроль начал проверку Мосавтодора в Подмосковье

Внеплановую проверку ГБУ Московской области «Мосавтодор» начали в Подмосковье. Специалисты оценят соблюдение законодательства о контрактной системе при выполнении работ по устройству тротуара в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Проверка касается закупки на выполнение работ по устройству тротуара на автомобильной дороге Ланьшино — Михайловка — Селино — Пущино в городском округе Серпухов. Речь идет о контракте от 20.05.2025 № 0348200049725000135, заключенном для обеспечения нужд Московской области.

Специалисты проконтролируют соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контракт предусматривал устройство асфальтобетонного покрытия тротуара, установку бетонных бортовых камней с нанесением вертикальной разметки, укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав, а также устройство водосброса. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.