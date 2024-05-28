Мособлконтроль информирует о рисках замены материалов по контрактам

Мособлконтроль при проведении проверочных мероприятий по исполненным государственным контрактам выявляет замены материалов и оборудования более дешевыми аналогами. Такие замены бывают не предусмотрены контрактами и приемочной документацией. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Такие замены влекут риски привлечения к административной ответственности, предусматривающей серьезные штрафы, а также возможна уголовная ответственность и взысканию сумм необоснованно оплаченных средств бюджета.

Избежать нарушений возможно своевременным внесением в случаях и порядке, установленных законодательством о контрактной системе, изменений в условия контракта, в том числе в сметную документацию и указанием в актах приемки тех материалов и оборудования, которые использованы и установлены при исполнении контракта, а также цен, соответствующих использованным материалам и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.