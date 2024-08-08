Мособлизбирком рассказал слабовидящим про их избирательные права

6 и 7 августа в Одинцове и Волоколамске прошли просветительские встречи со слабовидящими. Им рассказали об избирательных правах, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома .

На встречах обсудили, где инвалиду по зрению найти информацию о выборах, какими способами он может проголосовать и какое оборудование на избирательном участке поможет в этом.

Кроме того, слабовидящим объяснили, как воспользоваться специальным трафаретом для заполнения бюллетеня, и рассказали, может ли другой человек помочь с этим.

Также на встрече рассказали о режиме работы избирательных участков, возможности голосовать из дома, и отметили, куда обращаться с вопросом или жалобой.

В просветительских беседах приняли участие представители местных отделений Всероссийского общества слепых из Власихи, Одинцова, Волоколамска, Лотошина, Краснознаменска, а также председатели ТИК и УИК.

Встречу со слабовидящими избирателями планируют провести еще в 23 городских округах Московской области.

В сентябре пройдут выборы в 25 городских округах Подмосковья. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе пройдут довыборы депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.