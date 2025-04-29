Мособлизбирком изучил применение нейросетей в избирательном процессе

Участники круглого стола «Искусственный интеллект и выборы: от теории к практике», который прошел в Мособлизбиркоме 28 апреля, пришли к выводу, что нейросеть — это помощник, а не конкурент. В дискуссии участвовали молодые организаторы выборов из Подмосковья, эксперты в IT и политологии — преподаватели МГУ, РАНХиГС и МФЮА, а также сотрудники аппарата Мособлизбиркома, сообщила пресс-служба ведомства.

«По ходу обсуждения мы шли от общего к частному: сначала узнали, что такое нейросети и искусственный интеллект, как появились, как работают, узнали, чем могут быть полезны нам. Затем обсудили, как ИИ уже применяется в политике и избирательных процессах. А завершилась встреча решением конкретных задач с помощью нейросетей. Ребята оперативно создали концепции проектов для повышения правовой культуры, » — отметил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Опытом использования искусственного интеллекта в Реутове поделилась член УИК № 1740 Анна Майорова. А председатель УИК № 1101 Алена Печенина из Королева объяснила, как уже применяет ИИ в своей деятельности.

«Стоит отметить, что искусственный интеллект уже несколько лет присутствует в рамках избирательных кампаний. Прежде всего, это генеративные продукты — картинки, тексты и т. д. На данном этапе появляется первая проблема: кто является обладателем прав на интеллектуальную собственность этого продукта?! Мы надеемся, что скоро на этот вопрос найдется правовое разрешение. Кроме того, искусственный интеллект бывает подчас необычным. В практике разных стран он используется вплоть до применения разных голограмм. Такие образы создавались и в Турции, и в Индии, и во Франции да и в России. Из совсем необычной практики — в Дании был кандидат, который позиционировал себя как искусственный интеллект. Этот кандидат существует и сейчас, » — поделился Антон Арутюнов.

Завершилось мероприятие практической частью. Участники, объединившись в команды, учились использовать нейросети для поиска идей, разработки форматов и написания сценариев. В результате они предложили варианты мероприятий, которые помогут заинтересовать молодежь выборами в Подмосковье. Все идеи переданы организаторам круглого стола для рассмотрения.

В дальнейшем Мособлизбирком намерен продолжить изучение темы, но уже с представителями старшего поколения — членами ТИК Московской области.