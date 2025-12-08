Мособлгаз строит газовые сети в деревне Райки Лосино-Петровского округа

В деревне Райки городского округа Лосино-Петровский до 20 декабря 2025 года построят 360 метров новых газовых сетей, что позволит подключить к газу еще два дома, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В деревне Райки Лосино-Петровского округа продолжается строительство распределительного газопровода по программе «Социальная газификация». Работы планируют завершить до 20 декабря 2025 года. После ввода в эксплуатацию еще два дома смогут подключиться к газу.

Подать заявку на подключение можно через Госуслуги, МФЦ, сайт единого оператора газификации, региональный портал Госуслуг, а также на сайте или в офисе мособлгаза. Подробная информация размещена на вкладке «Социальная газификация» на сайте мособлгаза.

Программа социальной газификации в Подмосковье предусматривает бесплатное подведение газа до границ участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах. Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В регионе уже газифицированы более 3100 населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.