Мособлгаз провел техобслуживание газового оборудования в 1,9 млн квартир Подмосковья

Сотрудники Мособлгаза с начала 2025 года выполнили комплексное техническое обслуживание газового оборудования в 1,9 млн квартир и 380 тыс. частных домов Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С начала 2025 года специалисты Мособлгаза провели комплексное техническое обслуживание газового оборудования в 1,9 млн квартир и 380 тыс. частных домов Подмосковья. Во время плановых работ слесари проверяли состояние оборудования, устраняли неисправности, проводили очистку и регулировку, а также тестировали системы на герметичность и безопасность.

По словам заместителя генерального директора – главного инженера АО «Мособлгаз» Владимира Иванькова, нарушения были выявлены в 190 тыс. квартир, что составляет около 10% от общего числа проверенных помещений. Большинство нарушений связано с неправильной эксплуатацией приборов и техническими дефектами оборудования. Иваньков отметил, что результаты подчеркивают необходимость регулярных профилактических мер.

Для жителей газифицированных квартир и частных домов работает Telegram-бот Мособлгаза по вопросам газовой безопасности. С помощью бота можно узнать дату техобслуживания, получить напоминания и назначить повторный визит специалистов. Для доступа к боту необходимо найти @Mosoblgaz_feedback_to_bot в Telegram.

С 1 января 2024 года техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья проводит АО «Мособлгаз». Работы в квартирах выполняются раз в год согласно графику, который можно узнать на сайте mosoblgaz.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.