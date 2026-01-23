Мособлгаз проведет встречи с жителями восьми округов юго-восточного Подмосковья

сегодня в 15:27

С 26 по 30 января в восьми округах юго-восточного Подмосковья специалисты Мособлгаза проведут 13 собраний с жителями многоквартирных домов по вопросам технического обслуживания и ремонта газового оборудования, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Встречи с газовыми участковыми Мособлгаза пройдут в Жуковском, Раменском, Коломне, Луховицах, Егорьевске, Бронницах, Котельниках, Люберцах и Дзержинском. Специалисты расскажут жителям о правилах эксплуатации и обслуживания газового оборудования, а также ответят на вопросы.

Собрания состоятся по следующему графику:

26 января: Жуковский (ул. Молодежная, д. 1, 15:00), Раменский округ (пос. Гжельского кирпичного завода, д. 17, 16:00).

27 января: Коломна (д. Емельяновка, ул. Школьная, д. 8, 10:00), Луховицы (ул. Жуковского, д. 15, 15:00), Егорьевск (ул. Октябрьская, д. 87/20, 16:00), Раменский округ (пос. Электроизолятор, д. 14, 16:00).

28 января: Бронницы (ул. Советская, д. 113, 15:00), Котельники (мкрн Ковровый, д. 21, 15:00).

29 января: Люберцы, Дзержинский (ул. Ленина, д. 6, 15:00), Раменское (ул. Бронницкая, д. 29, 15:00), Раменский округ (пос. Электроизолятор, д. 15, 16:00).

30 января: Коломна (д. Емельяновка, ул. Школьная, д. 11, 10:00), Раменский округ (пос. Электроизолятор, д. 17 и 18, 16:00).

Актуальный график встреч размещен на официальном сайте Мособлгаза. Жителей дополнительно информируют через объявления на подъездах.

Уточнить дату технического обслуживания в частном доме или квартире можно на сайте Мособлгаза в разделе «Техническое обслуживание».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.