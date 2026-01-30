Мособлгаз проведет 11 встреч с жителями МКД на юго-востоке Подмосковья в феврале

С 2 по 6 февраля на юго-востоке Подмосковья специалисты Мособлгаза проведут 11 собраний с жителями многоквартирных домов, чтобы обсудить вопросы технического обслуживания газового оборудования, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С 2 по 6 февраля газовые участковые Мособлгаза встретятся с жителями многоквартирных домов в Раменском, Луховицах, Егорьевске, Коломне, Озерах, Жуковском, Люберцах и Бронницах. В рамках встреч специалисты расскажут о сроках и порядке проведения технического обслуживания газового оборудования, дадут рекомендации по подготовке к работам и ответят на вопросы жильцов по эксплуатации и ремонту.

Встречи пройдут по следующим адресам: 2 февраля — Раменский м.о., пос. Электроизолятор, д. 28 (15:00); г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 20 (16:00). 3 февраля — Раменский м.о., пос. Электроизолятор, д. 9 (16:00); г. Егорьевск, 4 микрорайон, д. 13 (16:00). 4 февраля — г.о. Коломна, г. Озеры, ул. Калинина, д. 6 (10:00); г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 7 (15:00); г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 2 (15:00); г. Бронницы, Марьинский пер., д. 1 (15:00); Раменский м.о., пос. Электроизолятор, д. 19 (16:00). 5 февраля — г. Раменское, ул. Гурьева, д. 5 (15:00). 6 февраля — Раменский м.о., пос. Электроизолятор, д. 20 (16:00).

Газовые участковые Мособлгаза отвечают за техническое обслуживание и ремонт газового оборудования на закрепленных территориях. Узнать расписание встреч и дату планового техобслуживания можно на официальном сайте Мособлгаза в разделе «Техническое обслуживание».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.