«Мособлэнерго» заключило договор о сотрудничестве с двумя подмосковными техникумами

«Мособлэнерго» заключило договор о сотрудничестве с Коломенским и Воскресенским техникумами с целью реализации стратегии формирования действенной системы подготовки рабочих кадров в электроэнергетике. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Соглашение предусматривает активное взаимодействие между образовательными учреждениями и структурными подразделениями «Мособлэнерго». Двустороннее партнерство подразумевает заключение договоров о целевом обучении по направлению «электроэнергетика», организацию прохождения производственной практики для студентов техникумов в подразделениях компании и дальнейшее трудоустройство выпускников на работу в «Мособлэнерго».

В ходе сотрудничества также запланированы встречи с родителями абитуриентов и студентов колледжа по вопросам заключения целевых договоров. Кроме того, специалисты «Мособлэнерго» проводят экскурсии и дни открытых дверей в производственных отделениях компании и консультации по закупке оборудования для оптимизации учебного процесса в профильных учебных заведениях, а также организуют участие студентов образовательных организаций в соревнованиях профессионального мастерства, которые проводятся компанией на учебно-тренировочном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве.

В рамках сетевого взаимодействия сотрудничество с техникумами фактически осуществлялось с 2020 года, но заключение прямых договоров между организациями станет началом нового этапа взаимовыгодного партнерства, направленного на развитие системы подготовки компетентных профессионалов, отвечающих запросам отрасли, обеспечение подразделений компании высококвалифицированными кадрами и привлечение молодых специалистов в электроэнергетику Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.