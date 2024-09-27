«Мособлэкомониторинг» вдвое перевыполнил план исследований атмосферного воздуха

В Минэкологии Подмосковья подвели предварительные итоги работы подведомственного ГКУ «Мособлэкомониторинг» в сентябре. Учреждение было создано пять лет назад для организации работы по созданию системы экологического мониторинга в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В сентябре мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» провели более 100 выездов в городские округа Подмосковья для анализа качества атмосферного воздуха. Исследования проводились, в том числе, в ночное время, на фоне неблагоприятных метеоусловий для рассеивания загрязняющих веществ.

Всего за месяц проведено свыше 8 тыс элементоопределений — исследований концентрации каждого измеряемого вещества — это вдвое больше плановых показателей. Результаты исследований переданы в Управление государственного экологического надзора для планирования контрольных мероприятий.

По результатам работы «Момоблэкомониторинга» направлено 34 уведомления о принятии мер и организации работы по недопущению негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.