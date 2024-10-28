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«Мособлэкомониторинг» в октябре уже 100 раз проверил качество воздуха в Подмосковье

В Московской области подвели предварительные итоги работы ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» в октябре. По состоянию на понедельник, мобильные лаборатории уже выполнили план выездов в округа с целью контроля качества окружающей среды, по окончании месяца ожидается перевыполнение: 103 выезда при плане в 90. Дежурная служба ГК 75 раз анализировала качество воздуха, 11 — чистоту поверхностных водоемов и дважды — уровень шума. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Помимо этого, в октябре была согласована установка еще 3 стационарных постов контроля качества воздуха в городах Котельники, Лосино-Петровский и Солнечногорск. На сегодняшний день подмосковная система экомониторинга включает свыше 300 стационарных постов.

Ранее сообщалось, что с помощью мобильных лабораторий «Мособлэкомониторинга» удалось установить источники выбросов в Мытищах, Балашихе и Элестростали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.