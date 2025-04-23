МосОблЕИРЦ стал лучшим среди расчетных центров ПАО «Интер РАО»

Второй год подряд ЕИРЦ Московской области стал победителем в конкурсе крупнейшего российского энергохолдинга, показав лучшие результаты по собираемости платежей, качеству обслуживания клиентов, развитию и внедрению дополнительных сервисов, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Сегодня МосОблЕИРЦ — крупнейший информационно-расчетный центр России, обслуживает более 4 миллионов лицевых счетов. Более ста офисов с едиными клиентскими стандартами открыты во всех городских округах Московской области.

Среди партнеров компании — АО «Мосэнергосбыт», крупные ресурсоснабжающие организации, областной Фонд капремонта, региональные операторы по обращению с ТКО, управляющие организации.

МосОблЕИРЦ при активной поддержке Правительства Подмосковья удалось сделать систему расчётов за ЖКУ надежной и прозрачной. Ушли в прошлое времена, когда недобросовестные УК не переводили платежи поставщикам, и жители могли остаться без света или воды. Забыты ворохи квитанций с разными сроками и способами оплаты — имна смену пришел единый платежный документ, и жители все активнее выбирают его цифровой формат, отказываясь от бумажного дубликата.

Сегодня жители Подмосковья доверяют цифрам в платежных документах. Высокая собираемость обеспечена правомерными начислениями.

Тщательно проверяется законность и правильность годовых корректировок платы за отопление, платы за ресурсы на общедомовые нужды. Так, за последние три года остановлено неправомерных начислений более чем на 400 млн рублей.

Кроме того, расчетный центр организовал работу по взысканию долгов, выступая при этом как помощник и консультант для жителей, разъясняя им их права и обязанности, подсказывая возможности погашения долга. Итогом работы стали десятки миллиардов рублей, возвращенных предприятиям ЖКХ Подмосковья.

Профессиональные менеджеры МосОблЕИРЦ обслуживают жителей Московской области в офисах, через контактный центр, через личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». С марта 2025 года у жителей Красногорска и Подольска появилась возможность общения с сотрудниками ЕИРЦ с помощью видео-консультантов.

«Мы становимся многофункциональной цифровой платформой, обеспечивая справедливость и точность начислений для жителей, высокий уровень сбора платежей для УК и РСО и финансовый порядок в отрасли, — отметила Светлана Архипова, генеральный директор ООО „МосОблЕИРЦ“. — Победа в конкурсе стала радостным событием, и это –итог нашей общей работы с ПАО „Интер РАО“ и с Министерством ЖКХ Подмосковья».