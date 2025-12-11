Мособлдума внесла поправки в устав Подмосковья

Устав приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Были приняты следующие поправки:

Расширяется сфера обязательного взаимодействия правительства Московской области с советом судей Московской области. Теперь оно будет требоваться не только при установлении нормативов расходов, но и при определении структуры и штатного расписания аппарата мировых судей.

С этого момента губернатор будет отрешать глав муниципальных образований от должности в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.

Кроме того, исключается полномочие губернатора по регулированию порядка принятия наградного оружия от иностранных лиц.

Появляется новое основание для досрочного прекращения полномочий губернатора Московской области – в случае приобретения им статуса иностранного агента.

Уточняется, что денежное вознаграждение губернатора как лица, замещающего госдолжность РФ, выплачивается из федерального бюджета.

Сокращается перечень лиц, чью деятельность обеспечивает управление делами. В него будут входить: губернатор, члены правительства (за исключением министров Подмосковья), постоянный представитель губернатора в Мособлдуме, уполномоченный по правам ребенка, управляющий делами, а также правительство и администрация губернатора.

Уточняется определение местного самоуправления.

Уточняется, что местное самоуправление осуществляется в двух видах: городской округ и муниципальный округ. Право участвовать в осуществлении не переданных госполномочий и решать иные вопросы распространяется теперь на органы местного самоуправления всех видов муниципальных образований (т.е. и на муниципальные округа).

Конкретизируется, что гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления обеспечиваются в соответствии с федеральными законами, а права установлены Конституцией и новым базовым федеральным законом №33-ФЗ.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой – это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», – рассказал Воробьев.