Мособлдума утвердила закон об общественных советах при органах власти

В Мособлдуме в целом приняли закон об общественных советах при исполнительных органах государственной власти Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Московская область стала первым регионом в стране, принявшим такой закон. Документ является результатом нашего плодотворного сотрудничества с Общественной палатой Московской области, которую ранее мы наделили правом законодательной инициативы», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что благодаря общественным советам при разработке нормативных актов учитывают интересы жителей, а гражданское общество больше вовлекается в процессы государственного управления.

«Это же, в свою очередь, влияет на качество принимаемых решений и позволяет повысить доверие к работе госорганов», — отметил председатель.

Закон определяет основные понятия, порядок формирования общественных советов, полномочия органов госвласти и Общественной палаты.

При этом общественные советы уже работают при министерствах и ведомствах Московской области.

«Принятие закона станет важным шагом для дальнейшего развития общественного контроля в регионе. Общественные советы помогают министерствам и ведомствам учитывать мнения и потребности граждан, следят за их деятельностью, участвуют в обсуждении проектов различных постановлений», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.