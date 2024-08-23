Мособлдума разработает региональный законопроект о креативных индустриях

В Красногорске состоялся Московский областной форум «100% креатив», посвященный развитию в регионе креативных индустрий. Мероприятие, организованное подмосковным заксобранием и Мининвестом Подмосковья, собрало свыше 1 тыс. участников, для которых работали 8 тематических секций, 12 павильонов выставки-ярмарки, а также более 10 мастер-классов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По мнению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, мероприятие актуальное, ведь Подмосковье в направлении креативных индустрий уже проделало большой путь, о чем свидетельствую данные.

«Мы входим в тройку регионов-лидеров по количеству МСП в сфере креативных индустрий. Сейчас их более 20 тысяч. У нас сосредоточены известные на весь мир народные художественные промыслы, также созданы и функционируют 7 креативных пространств», — отметил парламентарий.

Для того, чтобы развивать сферу еще более продуктивно — необходимы законодательные решения. И на федеральном уровне они уже приняты — новый закон о развитии креативных индустрий вступит в силу в феврале следующего года. Согласно документу, закрепляется понятие «креативные индустрии», прописываются условия господдержки субъектов креативных индустрий. Самое главное, законом большой спектр полномочий передан регионам.

«Сейчас Мособлдума совместно с экспертным сообществом работает над проектом регионального закона о креативных индустриях, который планируется внести на рассмотрение в первом чтении в осеннюю сессию. В рамках рабочей группы мы обсуждаем действенные механизмы поддержки креативного предпринимательства. Нам важно на выходе получить эффективный закон», — прокомментировал Игорь Брынцалов и выразил уверенность, что форум придаст новый импульс этой работе.

Более подробно о том, что необходимо в первую очередь отразить в региональном проекте закона — обсудили в рамках главной части мероприятия, на пленарной сессии. Плодотворной работы участникам встречи пожелал зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Московская область — издавна Родина большинства креативных индустрий. В Подмосковье более 20 тыс. предпринимателей, предприятий работают в креативной индустрии. И задача государства, конечно, помочь. Вот наши федеральные коллеги уже свою работу сделали — они приняли федеральный закон о креативных индустриях. А наш региональный закон сейчас проходит подготовку, создана рабочая группа, и мы от вас ждём предложений во время секций, которые сегодня здесь проходят. Предлагайте, что должно появиться в этом законе. А в осенней сессии мы планируем принять его в первом чтении», — сказал Рожнов.

Депутат Госдумы Александр Толмачев отметил, что кто бы что ни говорил, а такие законы пишутся не где-то в кабинетах, а как сегодня, на таких площадках с участием всех заинтересованных сторон.

Пленарная сессия продолжилась выступлением спикеров.

Как было отмечено, в настоящее время в Подмосковье юридически и организационно координирует сферу креативных индустрий министерство культуры и туризма Московской области.

«Мы опираемся в этой работе на ключевые направления — это внедрение культурных кодов в нашу деятельность, развитие инфраструктуры, „событийка“, образование, создание творческих пространств и, безусловно, финансовая поддержка. Мы, реализуя стратегию развития культурно-туристского комплекса в Подмосковье, провели большую работу и выявили более тысячи культурных кодов мирового значения.Мы их описали, они доступны, с ними можно ознакомиться. И мы их доводили до всех заинтересованных лиц. Потому что именно на этом материале могут строиться и появляться те самые креативные продукты и коллаборации взаимодействия бизнеса, креативного предпринимательства и наследия», — рассказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Новые тенденции говорят о том, что креативные индустрии — это больше «про бизнес». Как было озвучено в ходе мероприятия, их доля в экономике страны составляет 2,8%, на основании чего сформирован план — до 2030 года увеличить показатель до 6%.

Все это нашло свое отражение в федеральном законодательстве и на основании него — найдет в региональном. И, как логично предположили спикеры, в Московской области экономика креативных индустрий будет в ведении Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«У нас уже есть целый ряд мер поддержки, которые помогают, в том числе и представителям креативного бизнеса — это и субсидии при выходе на маркетплейсы, гранты социальным и молодым предпринимателям, тематические форумы, конференции, обучающие мероприятия и многое другое. Мы имеем большой реестр предпринимателей и это число растет. Так что логично и правильно, чтобы направлением развития креативных индустрий занимался Мининвест. Нам важно понять, что дополнительно требуется или, может быть, что-то из того, что уже есть — нужно модернизировать. Мы всегда готовы включаться в активную работу, открыты к диалогу», — сделал акценты в своем выступлении заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

Продолжил о важных аспектах, которые определяет закон, генеральный директор Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий» Игорь Намаконов.

«Мы должны понимать, что закон в первую очередь для государственных органов. И он создаёт необходимую рамку для общей работы. Почему это важно? Изначально креативные индустрии — это 14 направлений. В законе они сгруппированы по четырём таким консолидирующим группам. И в России все эти направления имеют кураторов — порядка семи организаций и структур. И что здесь важно? Что стратегии по направлениям всё также будут писать те ведомства, которые и занимались этими темами. Закон нужен был для того, чтобы все синхронизировали свои стратегии, подходы и понимали, что теперь у нас новая логика: „креативная индустрия — это культура и экономика, соединённые интеллектуальной собственностью“, — заключил спикер и предложил руководствоваться данной схемой при разработке регионального законопроекта.

Итоги пленарной сессии подвела ее модератор, председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Сегодня одна из задач — определить внутри региона, кто будет центральным исполнительным органом власти этой темы. Становится понятно, что так как это „про бизнес“ — соответственно это будет Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Кроме того, мы постоянно сталкивались с тем, что многие просто не понимали, что такое креативная индустрия. И мы сегодня объясняем — это про слияние бизнеса с культурой. Нам предстоит большая работа, потому что мы очень разносторонний субъект», — пояснила Самединова.

Мероприятие завершилось дискуссией. Все желающие могли задать интересующие вопросы по теме. По словам Линары Самединовой, озвученные предложения будут взяты комитетом в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.