Мособлдума разработает инициативу по электронному голосованию на выборах старост

В Мособлдуме прошел круглый стол комитета по местному самоуправлению на тему развития в Подмосковье местных сообществ — института сельских старосты и территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В заседании приняли участие представители Общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления, Совета муниципальных образований Московской области, Ассоциации старост Подмосковья, Общественной палаты, а также сельские старосты и члены ТОС. Докладчики от Воронежской областной думы, советов муниципальных образований из других субъектов России выступили в формате видеоконференции.

Открыл мероприятие председатель комитета Владимир Барсуков. Он отметил, что активисты ТОС и старосты — инициативные граждане, которые безвозмездно, по велению души делают большие дела на благо не только своих населенных пунктов, но и целых регионов. А потому для них постоянно совершенствуется законодательство.

«Очень многое сделано. К примеру, наши старосты имеют удостоверение и знак старосты. Также в сходах по выборам старост могут участвовать жители, которые не прописаны, но имеют недвижимость в собственности в том или ином сельском населенном пункте. Это все было сделано депутатами Московской областной Думы. Но жизнь не стоит на месте. И сегодня появляется ряд новых идей, которые нам предстоит обсудить и совместно понять, что еще на законодательном уровне необходимо предпринять», — подчеркнул парламентарий.

Первым в повестке заседания участники подняли вопрос о развитии в Подмосковье ТОСов. Захарий Юдин, директор ассоциации территориального общественного самоуправления, рассказал, что в целом в России свыше 40,7 тысячи органов ТОС в 85 субъектах РФ, в том числе порядка 2,6 тысячи органов ТОС в качестве юридического лица. Всего организовано 26 региональных ассоциаций ТОС. Объем расходов местного бюджета на проекты территориальных общественных самоуправлений и их развитие составляет более 2 миллиардов рублей.

Заместитель председателя комитета Михаил Мурзаков озвучил цифры по Московской области.

«По состоянию на 1 января 2024 года в Московской области зарегистрировано 182 ТОСа, в том числе пять из них — юридические лица», — сказал Мурзиков.

В формате видеоконференции представители советов муниципальных образований из других регионов России поделились своим опытом в направлении развития территориального общественного самоуправления. Так, в Воронежской области для ТОСов есть гранты, которые они могут направлять на реализацию даже самых смелых идей. В Ульяновской области в работу ТОСов активно привлекают пожилых людей из «Активного долголетия». Благодаря чему «рождаются» интересные проекты.

«В настоящее время у нас в области работает 72 центра активного долголетия на базе ТОС для благополучателей „серебряного возраста“. Отличительной особенностью деятельности некоторых центров является работа благотворительных пекарен, открытых в рамках проекта „Хлеб насущный“. С данным проектом ассоциация ТОС Ульяновской области выиграла в конкурсе фонда президентских грантов в 2023 году. В настоящее время действует 10 пекарен. Только за прошлый год было испечено более 100 тысяч буханок хлеба, ТОСы сами решают, какие социально незащищенные категории граждан поддерживать», — рассказал председатель ассоциации органов ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров.

Об институте старост в Подмосковье информацию представил исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. По его словам, в регионе свою деятельность осуществляют около 3,3 тысячи старост, еще 2,8 тысячи человек скоро пополнят их ряды.

«Для развития института считаю необходимым развивать направление цифровизации. Мы приняли решение о том, что дорабатываем сейчас чат-бот „Умный помощник“, который позволит оперативно передавать обращения и запросы от жителей для старост», — сказал он.

Поддержку в работе старост оказывает ассоциация старост сельских населенных пунктов Московской области. Несмотря на то, что она была создана недавно, в 2023 году, уже проделана большая работа. Так, как рассказал председатель правления общественной организации Федор Степанов, запущен канал «ГлавСтароста» и чат «ГолосСтарост», проведено 10 выездных администраций, на которых отработано более 700 обращений старост, организовано свыше 30 выездных встреч с участием глав муниципалитетов, создано порядка 20 лучших практик, среди которых — выпуск справочника для старост. Кроме того, подписаны первые 11 соглашений, на базе которых в регионе появились 11 первичных отделений.

В продолжение заседания присутствующие активисты ТОС и старосты сельских населенных пунктов Подмосковья поделились опытом своей работы. В Одинцово, например, староста села Луцино Нина Беляева, вместе с жителями чтит историческую память и облагораживает памятники воинам Великой Отечественной войны. Светлана Митрохина из Балашихинского ТОС «Южный-12» организовала в госпитале для участников СВО сестринскую помощь.

«В майской смене с врачами больницы Святителя Алексея в Луганске в качестве сестры милосердия я приняла участие. В смене было три сестры милосердия, работали с 7 до 22 часов каждый день. В это время брали Бахмут. Я делала перевязки раненым, кормила бойцов, перестилала постели, а некоторым бойцам нужно было просто выговориться. В дальнейшем я планирую со своей командой поехать помогать в другие госпитали, а сейчас собираем гуманитарную помощь для бойцов», — поделилась она.

По словам старост, их энтузиазм, желание реализовывать идеи и проекты, задумываться о новых направлениях работы связан с тем, что они чувствуют всестороннюю поддержку и свою неоценимую роль в сфере самоуправления. За что, в ходе круглого стола, не раз поблагодарили депутатов.

«Мы видим все изменения, особенно ту заботу, которую проявляют о нас. Мы очень благодарны за те мероприятия, которые проводятся по развитию института старост. Нам очень приятно осознавать, что уже год как был создан праздник для нас. Это День сельского старосты, который отмечается в октябре. У нас в Мытищах, например, при поддержке главы, для нас был проведен замечательный концерт. Мы все отдыхали в этот день и наслаждались местной самодеятельностью», — сказала староста мытищинской деревни Манюхино Екатерина Бессонова.

В завершении мероприятия перешли к торжественной части — за активную позицию и вклад в развитие местного самоуправления старост отметили наградами Комитета.

«Мы услышали сегодня много интересных предложений: о необходимости законодательно сделать так, чтобы старосты имели материальную поддержку и чтобы для них можно было назначить помощников. Также говорили о том, что, но у нас есть села и поселки, где проживает по 5 тысяч жителей. Попробуй, собери половину на сходах граждан. Люди работают, занимаются своими делами. Поэтому будем рассматривать возможность электронного голосования, например, на платформе „Добродел“. Это такие современные подходы, поэтому будем работать в этом направлении», — отметил Барсуков.

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, издавна староста был самым уважаемым человеком на селе.

«И сегодня их мнение имеет вес, им доверяют люди. Ответственные, чуткие, они держат руку на пульсе, оперативно реагируют на сложные ситуации», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что правительство совместно с депутатским корпусом и главами территорий будет поддерживать институт сельских старост и укреплять местное самоуправление.