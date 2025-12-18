Мособлдума рассмотрела предложение об увеличении штрафа для зацеперов

В ходе 126-го заседания в Мособлдуме обсудили законотворческую инициативу об увеличении штрафов за «зацепинг» на железной дороге, передает корреспондент РИАМО.

«Мы предлагаем увеличить максимальный штраф за первое нарушение с 4 до 5 тысяч рублей. Второе и, это главное, — пресечь повторные нарушения. И в целях пресечения повторных нарушений предлагаем, для тех, кто продолжает рисковать жизнью, установить административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента добавил, что сообщения о пострадавших на железной дороге подростках поступают с пугающей регулярностью. Так, за последние 5 лет более 160 несовершеннолетних получили различные травмы из-за «зацепинга», около 90 из них погибли.

По словам Брынцалова, такая статистика говорит о том, что текущие меры профилактики перестали быть эффективными. В региональном парламенте добавили, что законотворческая инициатива будет направлена на рассмотрение в правительство РФ для получения отзыва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

