Мособлдума приняла закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества

Мособлдума в ходе заседания приняла закон «Об увековечении на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества», передает корреспондент РИАМО.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, закон определяет правовые и организационные основы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.

«У нас появятся четкие правовые механизмы, разграничены полномочия — но самое главное, есть ясная цель: сохранить и передать память. Чтобы через десятилетия новые поколения так же, как мы сегодня, могли сказать: „Мы вас помним. Мы вами гордимся“», — сказал Брынцалов.

Спикер регионального парламента добавил, что о важности этой работы неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что работа по увековечиванию имен Героев должна идти от сердца.

«Это наша дань памяти тем, кто шагнул в вечность, защищая Москву в 1941-м, кто пал в Афганистане, кто не вернулся с полей сражений наших дней, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции. Их имена, их подвиги должны жить не только в граните, но и в наших сердцах. И этот закон должен стать одним из инструментов, который поможет передать эту память следующим поколениям», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Мероприятиями по увековечению памяти погибших при защите Отечества в соответствии с принятым законом являются:

захоронение и перезахоронение останков погибших при защите Отечества;

сохранение и благоустройство воинских захоронений;

создание, сохранение и благоустройство других мест погребения погибших при защите Отечества;

установка надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших;

ведение Книги Памяти Московской области;

привлечение молодежи Московской области к участию в акции «Вахта Памяти», к несению почетного караула у Вечного огня;

популяризация в молодежной среде идей гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к памяти погибших при защите Отечества, истории Отечества, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;

проведение военно-патриотических уроков, спортивных мероприятий, молодежных форумов, посвященных памяти погибших при защите Отечества;

научно-исследовательская и просветительская деятельность о подвигах погибших при защите Отечества;

содействие деятельности патриотических клубов, поисковых объединений и историко-краеведческих организаций;

реализация общественно значимых инициатив граждан по увековечению памяти погибших при защите Отечества;

проведение поисковых работ;

присвоение населенным пунктам, находящимся на территории Московской области, почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.