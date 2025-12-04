Мособлдума приняла закон о компенсации 50% стоимости обучения для многодетных

В Мособлдуме в целом приняли закон, утверждающий ежегодную выплату для семей с четырьмя и более детьми, передает корреспондент РИАМО.

«С 1 января 2026 года в Подмосковье вводится ежегодная компенсация 50% стоимости обучения ребенка в ссузе. Такая мера поддержки будет предусмотрена для семей, воспитывающих четырех и более детей. Закон принят в рамках исполнения поручения президента», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что выплата будет предоставляться на каждого ребенка, обучающегося по очной форме впервые.

«В настоящее время в Подмосковье проживает свыше 20 тыс. семей, в которых воспитывается свыше четырех детей. Планируем, что ежегодно компенсация будет предоставляться для порядка тысячи детей. На эти цели будет запланировано 50 млн рублей ежегодно», — рассказал спикер парламента.

Брынцалов обратил внимание на то, что президент неоднократно подчеркивал: семья, рождение детей — это основа основ нашего общества, залог будущего России. Поэтому принятый закон станет еще одной составляющей комплексной поддержки многодетных семей в Подмосковье.

«Образование детей — одна из самых важных статей расходов в таких семьях. Компенсируя половину стоимости платного образования в колледжах и техникумах области, мы даем их детям реальный шанс получить современную, востребованную профессию здесь, в Подмосковье», — заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

