Мособлдума предложила инициативу по восстановлению документов другой страны

Закинициативой Мособлдумы предложено дать больше оснований для обращения в суд для восстановления документов, которые невозможно запросить с территории иностранного государства, передает корреспондент РИАМО.

Мособлдума рассмотрела закинициативу, которая направлена на то, чтобы помочь гражданам, которые не могут запросить свои документы об актах гражданского состояния из Украины. Предполагается внести изменения в федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, в течение года от граждан РФ, беженцев или от тех, кто еще не оформил гражданство, поступило более 3,5 тыс. обращений с тем, что они не могут запросить личные документы с территории Украины.

В настоящее время восстановить свои документы актов гражданского состояния через суд они могут только со справкой от органа ЗАГС по месту хранения записи акта гражданского состояния или органа исполнительной власти субъекта РФ, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Предлагается дополнить статью федерального закона с тем, чтобы гражданин мог обратиться в суд еще и со справкой об отсутствии возможности истребовать личные документы с территории иностранного государства. Такую справку могут выдать на основании сообщения федерального органа исполнительной власти по вопросам иностранных дел и его территориальных органов, а также федерального органа исполнительной власти в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и его территориальных органов, а также регионального органа ЗАГС.

Закинициативу планируется направить в Госдуму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.