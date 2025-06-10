Мособлдума подвела итоги конкурса родительских проектов

Основной темой встречи стали результаты второго сезона Конкурса родительских инициатив за 2025 год. Московская область показала отличные результаты: 22 проекта из региона получили поддержку на общую сумму 13,5 млн рублей. Эти средства будут выделены Российским обществом «Знание» в течение месяца для воплощения заявленных идей. Благодаря такому количеству победителей Подмосковье вошло в пятерку лидеров по активности участников конкурса.

На мероприятии присутствовали авторы проектов — активные родители и представители образовательных учреждений. В их числе был Павел Ильин, руководитель проекта «Поколение неравнодушных» из Пушкинского городского округа, который также стал победителем. Цель этой инициативы — воспитать детей, для которых помощь ближнему станет естественным поступком, а не просто красивыми словами. В проекте примут участие все ученики начальных классов Образовательного комплекса № 4. Под руководством инструкторов по первой помощи они освоят жизненно важные навыки, а затем передадут эти знания своим родителям и другим детям. Курировать программу будут представители Московского областного отделения Российского общества первой помощи — Павел и Мария Ильины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.