Мособлдума подписала соглашение о сотрудничестве с Народным Советом ДНР

Мособлдуму посетила делегация Народного Совета Донецкой Народной Республики. Приветствовал парламентариев спикер регионального парламента Игорь Брынцалов . Он отметил, что 2,5 года назад произошло историческое событие, которое навсегда объединило Донецкую Народную Республику и Россию, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.

«С момента вхождения ДНР в состав России коллеги ведут большую работу, интегрируя свою республику в единое правовое поле государства. Важно создать прочную законодательную основу для социально-экономического развития региона. И мы готовы делиться накопленным опытом. Мособлдума совершенствует региональное законодательство, направленное на защиту интересов воинов, их близких, семей погибших участников СВО. Данный опыт, уверен, будет ценен и для наших коллег», — рассказал Игорь Брынцалов.

Председатель Народного Совета ДНР Константин Кузьмин отметил, что каждый регион России уникален, имеет свой неповторимый ресурс, будь то развитая промышленность, социальная, экономическая или транспортная сфера.

«Обмен опытом с законодательными собраниями помогает нам в совершенствовании профильного законодательства у нас в Республике. Убежден, что тесная работа с Мособлдумой также поможет нам в интеграции региона в правовое поле России», — отметил Кузьмин.

На встрече стороны обсудили сотрудничество и развитие экономических связей между Подмосковьем и ДНР. Соответствующий меморандум был подписан в 2022 году на полях XXV Петербургского международного экономического форума губернатором Московской области Андреем Воробьевым и главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Не остался без внимания и вопрос помощи, которую оказывает Подмосковье ДНР.

«Московская область взяла и шефство над территориями новых регионов России. Мы активно участвуем в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов ДНР. Там уже восстановлено более 130 объектов. Силами специалистов из Подмосковья сейчас капитально ремонтируют школу № 1 в Новоазовске. Уже в этом году более 500 детей, в том числе с ОВЗ смогут учиться в современной, уютной школе. Внушительный объем работ проведен в Мариуполе — более 800 объектов восстановлено. Помимо ремонта зданий, приводятся в порядок дороги и линии электропередач», — рассказал Игорь Брынцалов.

В свою очередь Константин Кузьмин поблагодарил регион за вклад в восстановление Донбасса. Он отметил, что «благодаря шефским бригадам в поселке Мирное Тельмановского района впервые за 20 лет запущено централизованное отопление.

«Московская область восстановила в районе линии электропередач, отремонтировала канализационную систему и дороги, заменила часть водовода. Капитально отремонтирована и Тельмановская гимназия. Искренне благодарю за эту важную и ответственную работу», — отметил Кузьмин.

Особую роль в отношениях между субъектами, по мнению парламентариев, несет помощь Московской области в доставке на территорию ДНР гуманитарного груза.

«Жители ДНР — пример стойкости, мужества и героизма. На их долю выпали тяжелейшие испытания. На фронте наши воины плечом к плечу продолжают идти вперед. Со своей стороны мы делаем все, чтобы поддержать их и приблизить Победу. Депутаты Мособлдумы вместе c неравнодушными жителями регулярно собирают и отвозят гуманитарную помощь в новые регионы. Только в прошлом году Мособлдума передала более 350 тонн гумпомощи», — отметил Брынцалов.

Также он акцентировал внимание, что большая помощь идет и со стороны партии «Единая Россия». С начала СВО подмосковные единороссы передали более 13 тыс. тонн различных гуманитарных грузов и оказали финансовую помощь на сумму более 1 млрд рублей.

«Сегодня Мособлдума и Народный Совет Донецкой Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Это лишь начало большого пути. Это символ единства, солидарности и взаимопонимания между нашими регионами», — рассказал Игорь Брынцалов.

«Наша связь с Московской областью основана на общих ценностях и едином стремлении к развитию России. Убеждён, что наше соглашение станет прочной основой для развития рабочих и дружеских отношений. Вместе мы будем работать на благо наших граждан, укреплять единство и строить светлое будущее Российской Федерации», — сказал Константин Кузьмин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.