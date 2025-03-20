Мособлдума подписала соглашение о сотрудничестве с Народным Советом ДНР
Фото - © Пресс-служба Мособлдумы
Мособлдуму посетила делегация Народного Совета Донецкой Народной Республики. Приветствовал парламентариев спикер регионального парламента Игорь Брынцалов. Он отметил, что 2,5 года назад произошло историческое событие, которое навсегда объединило Донецкую Народную Республику и Россию, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
«С момента вхождения ДНР в состав России коллеги ведут большую работу, интегрируя свою республику в единое правовое поле государства. Важно создать прочную законодательную основу для социально-экономического развития региона. И мы готовы делиться накопленным опытом. Мособлдума совершенствует региональное законодательство, направленное на защиту интересов воинов, их близких, семей погибших участников СВО. Данный опыт, уверен, будет ценен и для наших коллег», — рассказал Игорь Брынцалов.
Председатель Народного Совета ДНР Константин Кузьмин отметил, что каждый регион России уникален, имеет свой неповторимый ресурс, будь то развитая промышленность, социальная, экономическая или транспортная сфера.
«Обмен опытом с законодательными собраниями помогает нам в совершенствовании профильного законодательства у нас в Республике. Убежден, что тесная работа с Мособлдумой также поможет нам в интеграции региона в правовое поле России», — отметил Кузьмин.
На встрече стороны обсудили сотрудничество и развитие экономических связей между Подмосковьем и ДНР. Соответствующий меморандум был подписан в 2022 году на полях XXV Петербургского международного экономического форума губернатором Московской области Андреем Воробьевым и главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Не остался без внимания и вопрос помощи, которую оказывает Подмосковье ДНР.
«Московская область взяла и шефство над территориями новых регионов России. Мы активно участвуем в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов ДНР. Там уже восстановлено более 130 объектов. Силами специалистов из Подмосковья сейчас капитально ремонтируют школу № 1 в Новоазовске. Уже в этом году более 500 детей, в том числе с ОВЗ смогут учиться в современной, уютной школе. Внушительный объем работ проведен в Мариуполе — более 800 объектов восстановлено. Помимо ремонта зданий, приводятся в порядок дороги и линии электропередач», — рассказал Игорь Брынцалов.
В свою очередь Константин Кузьмин поблагодарил регион за вклад в восстановление Донбасса. Он отметил, что «благодаря шефским бригадам в поселке Мирное Тельмановского района впервые за 20 лет запущено централизованное отопление.
«Московская область восстановила в районе линии электропередач, отремонтировала канализационную систему и дороги, заменила часть водовода. Капитально отремонтирована и Тельмановская гимназия. Искренне благодарю за эту важную и ответственную работу», — отметил Кузьмин.
Особую роль в отношениях между субъектами, по мнению парламентариев, несет помощь Московской области в доставке на территорию ДНР гуманитарного груза.
«Жители ДНР — пример стойкости, мужества и героизма. На их долю выпали тяжелейшие испытания. На фронте наши воины плечом к плечу продолжают идти вперед. Со своей стороны мы делаем все, чтобы поддержать их и приблизить Победу. Депутаты Мособлдумы вместе c неравнодушными жителями регулярно собирают и отвозят гуманитарную помощь в новые регионы. Только в прошлом году Мособлдума передала более 350 тонн гумпомощи», — отметил Брынцалов.
Также он акцентировал внимание, что большая помощь идет и со стороны партии «Единая Россия». С начала СВО подмосковные единороссы передали более 13 тыс. тонн различных гуманитарных грузов и оказали финансовую помощь на сумму более 1 млрд рублей.
«Сегодня Мособлдума и Народный Совет Донецкой Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Это лишь начало большого пути. Это символ единства, солидарности и взаимопонимания между нашими регионами», — рассказал Игорь Брынцалов.
«Наша связь с Московской областью основана на общих ценностях и едином стремлении к развитию России. Убеждён, что наше соглашение станет прочной основой для развития рабочих и дружеских отношений. Вместе мы будем работать на благо наших граждан, укреплять единство и строить светлое будущее Российской Федерации», — сказал Константин Кузьмин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.