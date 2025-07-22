Мособлдума подготовила ряд предложений по части защиты земель сельхозназначения

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выступил в ходе заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. Заседание было посвящено теме реализации новых механизмов использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В апреле 2025 года в федеральном законодательстве были приняты новые меры по защите сельхозземель. Теперь для изменения категории сельхозземель обязательно потребуется согласование с Минсельхозом России. Ранее региональные власти могли принимать такие решения самостоятельно.

Закон устанавливает, что перевод земель невозможен, если они входят в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий. Также в законодательстве появилось новое понятие — «непригодность земель для сельхозпроизводства», которое может стать основанием для перевода их в другую категорию.

Кроме того, вводится запрет на перевод сельскохозяйственных земель, если они входят в список особо ценных угодий, в другую категорию для добычи общераспространенных полезных ископаемых. До 31 декабря 2033 года такой перевод возможен для реализации приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры.

Основные положения закона 52-ФЗ начнут действовать с 1 марта 2026 года, а запрет на перевод земель под добычу полезных ископаемых вступит в силу с 1 января 2027 года.

«Московская область готова внедрить все новые механизмы охраны сельхоз земель, предложенные 52-м Федеральным законом. Это станет эффективным дополнением к тем инструментам, которые мы уже используем», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов озвучил несколько предложений по 52-му ФЗ. Так, законом предусмотрено принятие Порядка установления и изменения границ сельскохозяйственных угодий и Порядка согласования схем территориального планирования муниципальных районов при включении сельхозугодий. «Предлагаем принять эти подзаконные акты до конца года — чтобы регионы смогли бесшовно начать работать по новым правилам. А также провести обсуждение с регионами по вопросу установления границ сельхозугодий», — сказал Игорь Брынцалов.

«Кроме этого, согласно новому закону, заключения Минсельхоза России направляются после внесения губернатором в законодательный орган субъекта РФ закинициативы о переводе земель сельхозугодий в другую категорию. Считаем более логичным, чтобы заключение Минсельхоза направлялось в адрес высшего должностного лица региона на стадии подготовки закинициативы. То есть, чтобы при отрицательном заключении, такой законопроект даже не вносился», — отметил спикер Мособлдумы.

Игорь Брынцалов также подчеркнул, что анализ положений федерального закона также позволяет выявить некоторую неопределенность, которая может повлечь возникновение неоднозначных проблемных ситуаций на практике.

В частности, законом предусмотрено, что инициативы, предусматривающие перевод земель сельхозугодий из категории сельхозназначения в другую, рассматриваются законодательным органом субъекта РФ при наличии заключения Минсельхоза России. Проекты генеральных планов подлежат согласованию с Минсельхозом РФ при включении сельхозугодий в границы населенных пунктов. При этом не урегулирован вопрос согласования изменения зонирования в других случаях.

«Это может приводить к ситуациям, когда конкретным регионом изменено функциональное и территориальное зонирование. Однако в последующем категория земельного участка не может быть изменена из-за отрицательной позиции федерального ведомства. В итоге может увеличиться количество земельных участков, функциональное и территориальное зонирование которых будет противоречить их целевому назначению», — сказал Игорь Брынцалов.

52-м ФЗ предлагается двойная проверка по одним и тем же случаям/основаниям (на региональном и на федеральном уровне) каждого случая перевода сельхоз угодий. Закон не содержит отсылочных норм, закрепляющих необходимость подготовки каких-либо нормативных правовых актов, регламентирующих порядок принятия Минсельхозом РФ решений о согласовании или несогласовании изменения категории.

«Соответственно считаем необходимым, чтобы Минсельхоз России довёл до регионов методические рекомендации по каким параметрам будет проводится проверка законодательных инициатив главами регионов о переводе сельхоз угодий с целью максимально устранить вероятность отрицательных заключений», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

При этом Игорь Брынцалов выделил ещё ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание в целом в законодательстве в сфере охраны земель сельскохозяйственного назначения.

Один из них — то, что при изъятии неиспользуемых земельных участков сельхозназначения, суды во многих случаях встают на сторону ответчика и не признают факт неиспользования земельного участка в течение трёх лет. При этом по действующему законодательству факт неиспользования может быть подтверждён только проверками федерального государственного земельного контроля. А они могли не проводиться в течение всего периода.

«Поэтому предлагаем в федеральном законе дополнить перечень материалов, используемых при подтверждении оснований для изъятия участка, результатами проверок муниципального земельного контроля», — отметил спикер Мособлдумы.

Еще один момент касается того, что действующие нормы устанавливают, что субъект РФ обращается в суд за изъятием во всех случаях, когда собственник не исполнил в срок предписание органа земельного контроля. При этом не учитывается, что срок предписания может быть продлен или оно будет выдано повторно. В таких ситуациях суды отказывают в изъятии. Но вот насколько будет в итоге выполнено предписание, остаётся за рамками судебного процесса.

«Предлагаем в федеральном законе установить, что при изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению, срок такого неиспользования составляет 1 год, если судом ранее отказано в изъятии в связи с проведением мероприятий по вводу в оборот участка или наличием действующего предписания земельного контроля», — сказал Игорь Брынцалов.

Ещё одно предложение — запретить собственникам земельных участков, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями или организациями и индивидуальными предпринимателями, которые занимаются переработкой сельхозпродукции, передавать в ипотеку земельные участки из земель сельхозназначения.

«Законопроект с таким предложением уже подготовлен Мособлдумой, просим его поддержать», — сказал Брынцалов.

При этом, как отметил Игорь Брынцалов, в Подмосковье половина земельных участков сельхоз назначения находится в собственности тех, кто не является сельхоз товаропроизводителями. Ипотекой обременено около четверти участков, в отношении которых выявлено неиспользование или использование не по целевому назначению.

Также предложено устанавливать начальную цену изымаемого земельного участка из земель сельхозназначения на публичных торгах в размере его кадастровой стоимости на дату выявления нарушений, явившихся основанием для изъятия. Сейчас начальная цена определяется на усмотрение суда — рыночная стоимость либо кадастровая. Поэтому возможно вынесение судебных решений об определении начальной цены на основании завышенной рыночной оценки стоимости участка, представленной недобросовестным собственником.

«При этом до его изъятия правообладатели соглашались с величиной кадастровой стоимости и платили земельный налог, соразмерный ее величине. Реализация изымаемого земельного участка по рыночной стоимости может повлечь дополнительную нагрузку на региональные и местные бюджеты», — пояснил Игорь Брынцалов.

Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил важность всех озвученных предложений и подчеркнул, что все они будут взяты в проработку профильным комитетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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