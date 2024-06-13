Мособлдума поддержала проекты законов по совершенствованию налоговой системы

Мособлдума рассмотрела федеральные законопроекты, направленные на совершенствование налогового и бюджетного законодательства. Данные проекты направлены на изменение фискальной системы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Задача — более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. При этом предусмотрены меры поддержки тем, кто объективно имеет меньший доход. А именно меры по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми. Так, предусматривается повышение в два раза налоговых вычетов при расчете НДФЛ. А для семей с низким уровнем дохода вводится новый инструмент — семейная налоговая выплата.

«Законопроекты поддержаны без замечаний. Речь идет о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Напомню, что в послании Федеральному собранию Президент поручил сделать налоговую систему более справедливой. Такой запрос давно назрел в обществе», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Одним из основных нововведений станет внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ: для доходов до 2,4 млн. руб. в год (менее 200 тыс. руб. в месяц) ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%; для доходов от 2,4 до 5 млн. рублей — 15%; для доходов от 5 до 20 млн. рублей — 18%; для доходов от 20 до 50 млн. рублей — 20%; для доходов свыше 50 млн. рублей — 22%.

Установление прогрессивной шкалы НДФЛ коснется только 3% трудоспособных жителей страны.

«Изменения не затрагивают заработка участников специальной военной операции. Это справедливо. Наши храбрые парни защищают свою Родину, рискуют жизнью и здоровьем», — подчеркнул Брынцалов.

Дополнительные средства из федерального бюджета пойдут на развитие регионов, поддержку жителей и бизнеса, реализацию национальных проектов — действующих и новых. Будет продлена программа материнского капитала. В целом продолжится совершенствование мер поддержки семей с детьми, материнства, нашей молодежи.

«После принятия законов на федеральном уровне, мы будем вносить необходимые изменения и в наше региональное законодательство», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал глава региона.