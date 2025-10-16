Мособлдума поддержала признание Юрия Мизерного почетным гражданином Подмосковья

«Юрий Сергеевич — патриот и мужественный человек. Он доказал свою преданность Родине реальными делами на поле боя и на гражданке. С начала 2022 года организовывал сбор и доставку гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. В ноябре того же года добровольно подписал контракт и ушел воевать в зону СВО», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

На фронте Мизерный стал оператором беспилотного летательного аппарата. Управляя беспилотником и корректируя огонь артиллерии, уничтожил 10 украинских танков и 13 боевых бронированных машин, а также живую силу врага. Проявил мужество и героизм при эвакуации однополчан — выносил с поля боя раненых боевых товарищей. За отвагу и профессионализм был трижды награжден орденом Мужества. В 2023 году ему присвоено звание Героя России.

Также председатель Мособлдумы добавил, что в мирной жизни Юрий Сергеевич является членом Общественной палаты Московской области. Активно работает с молодежью и казачьим сообществом.

«Безусловно, он заслуживает присвоения этого звания. Такие жители Подмосковья, как Юрий Сергеевич, — наша гордость и пример для подрастающего поколения», — подчеркнул Брынцалов.

Кандидатуру Юрия Мизерного парламентарии поддержали.

Биография

Юрий Сергеевич Мизерный родился 24 ноября 1988 года. В настоящий момент проживает в Павловском Посаде. Является казаком Московского казачьего войска, также руководит фондом «Зов добра».

Он окончил: Гуманитарный техникум экономики и права Москвы по специальности «Право и организация социального обеспечения», Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) по специальности «Управление персоналом в государственных и муниципальных учреждениях», Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по специальности «Юриспруденция».

Профессиональная деятельность: в 2009 году призван на срочную службу в ВДВ ВС РФ, с 2011 по 2017 год — старший технический специалист сети ШПД ПАО «ВымпелКом», с 2017 по 2018 год — директор МУК Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Районный передвижной культурно-методический центр», с 2018 года — начальник ПОУ «Павлово-Посадская Школа РО ДОСААФ России МО».

В 2022 году, с началом СВО, проводил активную работу по сбору и доставке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. В ноябре 2022 года добровольно подписал контракт и отправился на защиту Родины. Сегодня продолжает служить в своей части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.