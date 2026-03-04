Мособлдума по итогам предстоящих выборов может обновиться на 40%

В Московской области в единый день голосования в сентябре помимо выборов в Госдуму пройдут выборы в региональный парламент и ряд муниципальных кампаний, в связи с чем партия «Единая Россия» официально запустила процесс отбора кандидатов. Партию представят те кандидаты, которых выберут жители Подмосковья, комментируя старт работы федерального оргкомитета сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Именно жителям партия традиционно доверит выбрать наиболее достойных людей, которые смогут представлять их интересы. Уверен, что конкуренция будет высокой, как это было в 2016 и 2021 годах. В Московской области много жителей из самых разных сфер, активных и инициативных, готовых брать на себя ответственность и работать на благо своих городов. Обновление Мособлдумы по итогам выборов может составить 30-40%. Учитывая опыт муниципальных кампаний прошлого года, мы ожидаем активного участия наших героев — участников СВО», — отметил Игорь Брынцалов.

Президент неоднократно подчеркивал, что люди, защищавшие страну с оружием в руках — это золотой фонд страны, они делом доказали свою любовь к Родине, напомнил он.

«Также рассчитываем на участие нашего молодежного крыла — молодогвардейцев, волонтеров. У нас за последние 5 лет более 200 активистов „Молодой Гвардии Единой России“ получили мандаты муниципальных депутатов. Важно, чтобы в политику приходили новые и свежие идеи», — добавил Игорь Брынцалов.

Старт работе федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования дал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, так партия фактически инициировала начало большой избирательной кампании, которая пройдет по всей стране.

«Наша партия официально начинает отбор кандидатов, которые представят ее на выборах в Госдуму IX созыва. Предварительное голосование — уникальная для России партийная процедура, наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы — отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», — подчеркнул Владимир Якушев.

В состав федерального оргкомитета вошли Герои России и ветераны спецоперации, представители науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтеры, представители ведущих СМИ. Среди них — сенатор, Герой России Александр Карелин, избранный председателем оргкомитета, сенатор, заслуженный мастер спорта России и известный на весь мир гроссмейстер Сергей Карякин, президент Ассоциации специалистов по связям с общественностью РАСО Евгений Минченко и другие.

Как отметил Александр Карелин, федеральный оргкомитет обеспечит честный результат предварительного голосования.

«Каждый из вас не только имеет право, но и моральную обязанность говорить о своем отношении к предварительному голосованию. Все вы опытные, авторитетные люди. Чем больше людей, опираясь на ваши оценочные суждения, обратят внимание на предварительное голосование, тем выше шансы выбрать самых достойных кандидатов», — сказал он.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование будет проходить с 11 марта по 30 апреля. До 15 мая каждый из них должен опубликовать два видео, где расскажет о себе и своей программе. От этого требования освобождены участники спецоперации. С 20 апреля по 29 мая пройдет регистрация избирателей — через Госуслуги. Само голосование состоится с 25 мая по 31 мая.

«Единая Россия» создаст все условия для участия в выборах ветеранов спецоперации. Их включение в политическую жизнь — задача, поставленная Президентом, лидером «Единой России» Владимиром Путиным. Для ветеранов сохраняются преференции: они получают дополнительно 25% от того количества голосов, которые наберут в ходе голосования.

Как отмечают эксперты и организаторы, информационная безопасность процедуры предварительного голосования обеспечена передовой IT-инфраструктурой и технологиями, разработанными ведущими специалистами в этой сфере, и подтверждена многолетним опытом. Данные избирателей надежно защищены, как и тайна голосования. При этом все заинтересованные смогут следить за голосованием и подведением его итогов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.