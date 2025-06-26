Мособлдума изберет представителя в квалификационную комиссию Адвокатской палаты

Это связанно с досрочным прекращением полномочий действующего представителя Игоря Анисимова.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов добавил, что со дня принятия постановления фракции областного парламента могут выдвинуть своего кандидата на эту должность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.