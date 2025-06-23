Мособлдума хочет сократить срок рассмотрения обращений в органы от бойцов СВО

Мособлдума в ходе ближайшего заседания, которое пройдет 26 июня, планирует рассмотреть законопроект об обращениях от участников СВО в органы власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Мы предлагаем в два раза сократить срок рассмотрения обращений от участников СВО и членов их семей — с 30 до 15 дней. Также они наделяются правом на внеочередной личный прием в органах власти и учреждениях области», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он пояснил, что сокращение сроков — это гарантия того, что вопросы, связанные с медициной, реабилитацией, выплатами будут решаться оперативно.

«Когда на кону — здоровье бойца или благополучие его детей, каждая неделя промедления недопустима», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что право на внеочередной личный прием — это, в свою очередь, знак уважения.

«Чтобы человек, прошедший через фронт, не стоял в очередях. Государство должно встречать своих Героев не барьерами, а открытыми дверями», — добавил спикер Мособлдумы.

Заседание Мособлдумы пройдет 26 июня в 11:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.