Мособлархитектура выдала 33 тыс градпланов для целей проектирования за полгода

Собственники или арендаторы земельных участков, планирующие капстроительство или реконструкцию объектов, до начала проектирования должны получить ГПЗУ, который содержит информацию о градостроительных условиях и ограничениях развития территории. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Напомню, что одним из первых этапов при реализации любого проекта является оформление градостроительного плана земельного участка. За 6 месяцев 2024 года в Подмосковье для целей проектирования выдано 33 тыс. ГПЗУ, за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 21 тыс. Сравнение показателей говорит об увеличении количества выданных документов на 36%, положительная динамика демонстрирует инвестиционную активность в регионе. В частности, под объекты нежилого назначения с начала года выдано 11 тысяч ГПЗУ, почти треть из них — под склады, различные производства и объекты торговли и услуг. В числе популярных также сельскохозяйственное направление — животноводческие фермы, тепличные комплексы, объекты рыболовства и другие. Под эти цели выдано порядка 500 градпланов. В перспективе на зарезервированных территориях будут созданы новые рабочие места», — сообщил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Под цели индивидуального жилищного строительства за полгода в Подмосковье выдано 18,3 тыс. градпланов — это чуть более 55% от общего количества. Сравнение данных с аналогичным периодом прошлого года указывает на рост тренда на строительство загородного жилья, за первое полугодие 2023 года в Подмосковье выдали почти 13 тыс. ГПЗУ под ИЖС.

Согласно законодательству, для строительства индивидуальных жилых домов ГПЗУ не является обязательным документом, но несмотря на это, среди жителей региона сохраняется высокий спрос на госуслугу. Именно на основе ГПЗУ собственник или покупатель получает полное представление о том, что можно строить на участке и в каких параметрах, можно ли это делать в принципе, есть ли ограничения по использованию земельного участка, придется ли согласовывать строительство с уполномоченными органами. Тем самым, граждане могут быть предупреждены о покупке неликвидного земельного актива.

На первом месте по количеству выданных ГПЗУ за 6 месяцев — городской округ Истра — 2,7 тыс. ГПЗУ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель врос почти на 1 тыс.

На втором месте Раменский городской округ — 2,3 тыс., в муниципалитете отмечается положительная динамика, в сравнении с прошлым годом количество оформленных градпланов возросло в 1,5 раза.

Замыкает тройку лидеров муниципальных образований городской округ Домодедово — 1,9 тыс. ГПЗУ.

Жители и инвесторы получают градпланы бесплатно и онлайн на региональном портале госуслуг за 14 рабочих дней, в дополнение к ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.

Застройщики и жители Подмосковья могут получить три госуслуги в градостроительной сфере в рамках одного заявления. Также при обращении за ГПЗУ возможно дополнительно получить заключение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, а также технические условия «Безопасный регион».

Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отмети, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.