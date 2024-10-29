сегодня в 19:05

Мособлархитектура одобрила облик школы на 1 100 мест в Лосино-Петровском

Яркие V-образные колонны украсят новую школу на 1 100 мест в округе Лосино-Петровский, планируемой к реализации в поселке Свердловский, вблизи улиц Строителей и Алексея Короткова, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 гг.».

Общая площадь образовательного учреждения составит более 15 тыс. кв. м.

Помимо учебных классов, в школе появится спортивный зал, специализированные кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом для 100 чел. и зоной IT, актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями, пищеблок, медицинский кабинет.

Главная входная группа организована через внутренний двор. Потоки учащихся начальной и старшей школ разведены — для каждого спроектированы отдельные входы.

На территории школы появится футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол и др.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство с озеленением. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.