Москву ждет нашествие комаров и клещей весной: правда или миф?

Пока сложно предсказать, насколько активными будут комары и клещи в Москве. Неизвестно, какая установится погода весной, рассказали ТАСС в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

До этого в Telegram-каналах писали о том, что весной россияне столкнутся с массовым нашествием комаров. Якобы это произойдет из-за того, что зима была холодной и с большим количеством снега. К тому же, стоит ждать массового нашествия клещей.

В департаменте отметили, что точно сказать о сезонной активности комаров тяжело. Все будет зависеть от погоды.

Начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин рассказал, что деятельность клещей зависит от температуры воздуха. Если метеорологическая весна «придет» рано, это может ускорить их выход из зимовки.

Однако, если тепло не продержится долго, то скорого и массового пробуждения клещей не будет. Пока температура воздуха на природных территориях соответствует норме.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.