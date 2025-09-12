Москву украсили ко Дню города

«В общей сложности установили свыше 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что ключевым элементом концепции стали слово «Москва» и цифра «878» — именно столько лет исполняется мегаполису в текущем году. Праздничные элементы установили в пешеходных зонах, парках и на главных улицах города. Знаковые объекты, такие как Поклонная гора и Тверская улица, украсили флагами и праздничными конструкциями.

В парке «Яуза» у южного входа станции метро «Динамо», на Ходынском поле, Центральной площади, площади Юности в Зеленограде, а также в ряде других парков появились зоны отдыха с цветочными клумбами и качелями. В музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и парке «Фили» были установлены конструкции из флагов, которые напоминают воздушные шары.

Вице-мэр добавил, что на городских билбордах, остановках и афишных стендах разместили свыше 600 поздравительных плакатов. В ночь на 13 и 14 сентября архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в праздничном режиме. На цифровых экранах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные Дню города.