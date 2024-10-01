Москву может окутать пыль от песчаных бурь на юге России

В минувшие выходные ряд южных регионов страны охватили пыльные бури. По прогнозу метеорологов, порывы ветра должны ослабнуть к середине этой недели. За этот период бури могут достигнуть центральной части России. Директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что до Москвы сами пыльные бури не дойдут, однако столичный регион может ощутить их последствия, сообщает Общественная Служба Новостей .

Одной из причин появления пыльных бурь на юге России, по словам эксперта, является засуха, вызванная антициклоном, который удерживался над европейской частью страны в течение почти всего сентября.

Семенов отметил, что вряд ли эти бури доберутся до Москвы, но мелкие частицы пыли все же могут оказаться в столице. Это, в свою очередь, приведет к увеличению концентрации аэрозоля в атмосфере.

Исследования подтверждают, что пыль, вызванная пыльными бурями, действительно достигает Москвы. Метеоролог объяснил, что это — аэрозоль, который человек не может увидеть, однако он присутствует в воздухе и негативно сказывается на здоровье. Он поступает в Московский регион, хоть и в меньших объемах по сравнению с зонами, пораженными пыльными бурями, но все же в значительном количестве.

Семенов полагает, что последствия этих пыльных бурь будут зависеть от циркуляции и атмосферных потоков.

Аэрозоль представляет собой микроскопические частицы в воздухе, вдыхание которых способно негативно влиять на дыхательную систему человека, заключил эксперт.