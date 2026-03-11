Москвичку посадят на 10 лет в Таиланде за незаконную косметологию для звезд

34-летнюю Анастасию Т. из Москвы задержали в Таиланде. Она делала незаконные косметологические процедуры блогерам и участникам «Дома-2», сообщает SHOT .

Анастасию Т. могут посадить в тюрьму на 10 лет.

Некоторое время назад девушка переехала жить в Паттайю. Она делала косметологические процедуры в квартире, условия были не стерильными.

Анастасия проводила, в том числе, непростые хирургические операции, среди них — липосакция. За нее девушка брала 7 тыс. батов или почти 17 тыс. рублей. В рамках услуги девушка обещала кубики пресса за два сеанса.

У Анастасии не было ни врачебной лицензии, ни разрешения на работу. Она искала клиентов в русскоязычных чатах, также публиковала рекламу в социальных сетях.

Иногда к Анастасии обращались российские звезды. Например, она колола ботокс в лоб для разглаживания морщин звезде «Дома-2» Ивану Б. Он заплатил за это 17-20 тыс. рублей.

Во время обыска таиландские правоохранители нашли незарегистрированную косметику. Некоторые лекарства были просрочены. Анастасия держала их в стандартном холодильнике рядом с едой.

Среди медикаментов обнаружили лекарства и медицинские изделия. Анастасия торговала ими без разрешения. «Косметологу» предъявили ряд обвинений.

