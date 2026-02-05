сегодня в 19:24

Москвичку арестовали за 50 постов с нацистской символикой в мессенджере

Дорогомиловский районный суд Москвы признал жительницу столицы виновной в публикации постов с нацистской символикой в мессенджере, сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

Установлено, что москвичка Ксения П. на протяжении года публиковала посты с нацистской символикой в своем Telegram-канале, в котором около 600 подписчиков.

В отношении местной жительницы составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КРФоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой).

Суд признал Ксению П. виновной и назначил ей наказание в виде административного ареста на срок 6 суток.

