Москвички больше не снимают помолвочные кольца в ЗАГСе

Согласно классическим свадебным обычаям, существует строгий ритуал: кольцо для помолвки означает обещание вступить в брак, а обручальное символизирует сам союз. Поэтому «первое» украшение положено снимать.

Сотрудники ЗАГСов также рекомендуют делать это заранее, до церемонии, из практических соображений.

Но современные невесты в Москве больше не следуют этим правилам. Около 75% девушек предпочитают оставить кольцо с камнем, если оно сочетается с обручальным по дизайну. Например, его носят на соседнем пальце, а во время регистрации могут просто переодеть на другую руку.

Стилисты, занимающиеся свадебными образами, отмечают любопытную тенденцию: невесты заранее подбирают помолвочные кольца с бриллиантами, продумывая их сочетание с будущими обручальными. Некоторые дизайнеры даже выпускают специальные парные коллекции.

Однако из этого правила есть исключения. Например, кольца с определенными камнями. Как отмечают эксперты по премиальным ювелирным украшениям на сайте PIERRE, изумрудные или рубиновые кольца лучше носить только по особым случаям и надевать в последнюю очередь. Эти камни довольно хрупкие, их легко повредить, и, строго говоря, они не совсем подходят для помолвки.

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