Москвичка тратила до 3 часов на выход из дома из-за ОКР и лишилась работы

Жительницу Москвы уволили с работы из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). По утрам женщина тратила до 3 часов на навязчивые ритуалы и не могла вовремя выйти из дома, сообщает SHOT .

По словам психотерапевта одной из столичных клиник, Мария (имя изменено) обратилась к специалисту после увольнения с работы. Девушка рассказала, что также навязчивые мысли мешали ей нормально выстраивать отношения с близкими.

Сначала москвичка проверяла, выключила ли утюг, закрыла ли воду в кране. Затем девушка для уверенности начала делать фото. На все это уходило около 15 минут. Однако количество ритуалов каждый раз увеличивалось. В последнее время Мария перед выходом из дома тратила около 3 часов на проверку квартиры.

Причиной увольнения стали постоянные опоздания, рассеянность от недосыпов и тревожность девушки. Мария также начала постоянно ссориться с близкими. После этого она решила обратиться к психотерапевту.

Специалист диагностировал у Марии тревожное расстройство и ОКР, после чего прописал необходимые лекарства. Врачи утверждают, что ОКР является серьезным психическим нарушением, при котором человек страдает от навязчивых мыслей и вызываемых ими страхов.