Москвичка случайно стала контрабандисткой при возвращении из Таиланда

Ящерица тайно перебралась в Москву в корзине с фруктами из Таиланда

Ящерица геккон случайно переехала в Москву в корзине с фруктами из Таиланда. 22-летняя Милена не может найти ящерицу в своем жилье уже на протяжении недели, сообщает SHOT .

Девушка в конце января ездила отдыхать на Пхукет в Таиланд. В последний день отпуска приобрела фрукты на местном рынке. Продавец передал ей особую корзину для транспортировки рамбутанов, манго, лонгана и другой экзотики.

После длительного перелета девушка приехала домой и открыла коробку. Там она обнаружила живого геккона.

Он убежал и где-то спрятался. Москвичка не может обнаружить геккона в трехкомнатной квартире уже неделю.

Милена волнуется, что ящерица тяжело переживает московский климат. Геккон мог испытать стресс.

На опубликованном фото изображен милый зеленый геккон. Он улыбался в камеру.

