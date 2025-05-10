Москвичка рассказала о встрече с принцессой Дианой 30 лет назад

Жительница Москвы Анна Цибизова рассказала в социальных сетях о своем знакомстве с принцессой Дианой, которая состоялась 30 лет назад, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Все свое детство Анна провела в доме-интернате для инвалидов в столичном районе Тушино. Принцесса Диана посетила больницу 30 лет назад во время своего первого и последнего визита в Москву. Цибизовой тогда было три года.

Москвичка рассказала, что ничего не помнит о встрече с принцессой. Этот день не оказал значительного влияния на ее детство в интернате, так как воспитанники не знали о семье английских монархов. В тот день Диана подарила Анне новую инвалидную коляску.

«Я каталась на ней довольно долго, пока ее случайно не сломала другая девочка из приюта», — сказала Анна.

В настоящее время женщина работает визажистом и ведет свой блог. Видеоролик с принцессой Дианой набрал более 1 млн просмотров. Девушка считает, что ей повезло встретить принцессу и реализовать свою мечту — работу визажистом.

В ночь на 31 августа 1997 года автомобиль Mercedes, в котором ехала Диана со своим возлюбленным Доди аль-Файедом врезался в колонну в туннеле под площадью Альма в Париже. В результате трагедии удалось выжить только телохранителю принцессы.