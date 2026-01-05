Москвичка едва не умерла после удаления зуба мудрости

Жительница Москвы столкнулась с мучительными последствиями удаления зуба мудрости. После операции у девушки начались кровотечения и острые боли, а рот вовсе перестал открываться, сообщает Baza .

После плановой операции Ирина (имя изменено) почувствовала тошноту, из ее правой ноздри потекла кровь. Вскоре в носу появились плотные сгустки, которые стекали в горло. Дополнительное обследование показало, что правая гайморова пазуха полностью заполнена, но, по словам врачей, это нормально.

Кровотечение удалось остановить только на девятый день после приема специальных препаратов. Но затем у Ирины начались сильные боли в области удаленного зуба: поднялась температура, щека опухла, открыть рот стало почти невозможно. Когда сняли швы, из раны пошел гной.

Когда пациентку госпитализировали, воспаление затронуло другие пазухи. В медучреждении Ирине незамедлительно провели операцию, в ходе которой вместо локального абсцесса была обнаружена флегмона. В ближайшие две недели ей предстоит принимать антибиотики, проходить дренирование, находиться в стационаре и пройти длительный курс реабилитации. У москвички рот до сих пор полностью не открывается.

По словам Ирины, в переписке со стоматологической клиникой все осложнения объяснили короткой формулировкой: «Так бывает».

