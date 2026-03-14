Москвичи вызвали спасателей, чтобы снять мужчину с ветки на дереве

Жители Москвы вызвали спасателей, чтобы снять мужчину с ветки на дереве. Он долго просидел на дереве и не отвечал на вопросы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в Донском проезде на юге столицы. Мужчина залез на дерево высокой примерно в четыре этажа. По словам очевидцев, он долго просидел на дереве, пока его не заметили прохожие. При этом на заданные вопросы мужчина не отвечал.

«Подошел к нему и спросил что он делает. Но он перестал двигаться, наверное полагая, что перестанет быть заметным. Но я никуда не уходил. А потом достал телефон и стал спрашивать кто он и откуда, что делает. Потом спросил нужна ли помощь, предупредил, что вызову спасателей. Он продолжил сидеть», — рассказал очевидец.

Собеседник добавил, что затем мужчина стал самостоятельно спускаться и ушел в неизвестном направлении за несколько минут до приезда спасателей. При этом сотрудники МЧС вызову не удивились, сообщив, что это уже второй случай за день и списали это на весеннее обострение и магнитные бури.

