Москвичи выберут лучший бассейн под открытым небом на сайте «Активный гражданин»

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за самый лучший бассейн под открытым небом, сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Бассейны располагаются на фестивальных площадках „Московских сезонов“, в парках „Сокольники“, „Дубки“, „Красная Пресня“ и других. В опросе представлено свыше 20 локаций в разных районах, из которых горожане выберут лучшие. Отметить можно до пяти вариантов», — рассказала Сергунина.

Год назад бассейны под открытым небом пользовались большой популярностью у москвичей и туристов. В этом году число таких бассейнов намеренно увеличили, самые большие из них находятся в парке «Митино» и в парке 50-летия Октября. Одновременно у этих бассейнов могут с комфортом расположиться 250 человек.

Для удобства посетителей власти организовали удобные раздевалки, душевые кабины и кафе. Москвичи и гости столицы могут пользоваться шезлонгами, зонтиками и индивидуальными шкафчиками. Если идея пойти в бассейн возникла спонтанно и с собой не было полотенца и других необходимых принадлежностей, все это можно приобрести на месте — полотенца сдаются в аренду, продаются одноразовые тапочки и надувные нарукавники. Температура воды во взрослой чаше — 29-30 градусов, в детской — 31.

Каждый день желающие могут прийти и отдохнуть в любой из четырех сеансов: с 09:00 до 10:30, с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00. Узнать точные адреса, условия посещения, цены на билеты и как забронировать нужное время, можно на портале mos.ru.

Проект «Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. С этого момента его участниками стали более 7 млн человек, а число голосований за это время превысило 6,6 тысячи. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами.

Для того чтобы поучаствовать в голосовании за лучший бассейн под открытым небом, можно перейти по ссылке и выполнить поэтапно все условия: ответить на ряд простых, но важных вопросов.