Москвичи выберут имена для птенцов журавля-красавки

Жители российской столицы с помощью платформы «Активный гражданин» смогут выбрать имена для птенцов краснокнижного журавля-красавки. Имена новых питомцев Московского зоопарка будут связаны с названием сибирских рек, об этом сообщили столичные власти на официальном городском портале.

В Москве уже стартовало голосование, где горожане смогут выбрать имена для новых обитателей зоопарка — птенцов журавля-красавки, занесенного в Красную книгу. Птенцы попали в Московский зоопарк после необычного происшествия. Инженеры-орнитологи аэропорта Байкал в Улан-Удэ заметили яйца редкого журавля в опасной близости от взлетно-посадочной полосы. После обнаружения ценной находки специалисты связались с Московским зоопарком, который немедленно предложил свою помощь в спасении птенцов.

В результате экстренной операции по спасению двух журавлиных яиц, их в срочном порядке доставили самолетом из Бурятии в Москву в специальном термоконтейнере. После помещения в инкубатор в начале июня успешно вылупились два птенца — самец и самка.

Посетители Московского зоопарка уже могут наблюдать за новыми обитателями, которые активно осваиваются в вольере, хорошо питаются и взаимодействуют с персоналом центра воспроизводства. Ожидается, что к концу лета молодые журавли освоят навыки полета.

Теперь участникам проекта «Активный гражданин» предстоит выбрать имена для пернатых брата и сестры. Специалисты из Улан-Удэ предложили назвать птенцов в честь бурятских рек.

Для самца и самки подобрали несколько вариантов имен, вдохновленных реками Сибири. Самку предлагают назвать Селенгой, в честь главного притока Байкала, либо другими речными именами — Туркой, Окой, Чуей или Снежной. Последнее название отсылает к реке, берущей начало в горах Хамар-Дабана.

Самцу могут дать имя одной из крупных сибирских рек — Баргузин или Витим. Также рассматриваются варианты Темник и Чикой (притоки Селенги) или Иркут — река, протекающая по территориям Бурятии и Иркутской области.