Москвичи стали активнее использовать скидочные купоны

Жители столицы стали чаще пользоваться сервисами для покупки скидочных купонов. В январе–марте этого года они потратили на таких ресурсах на 15% больше трафика по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснили аналитики МегаФона.

Основным «скидочным» месяцем стал январь — на него пришлось 38% от всего трафика на сайты этой категории, тогда как в прошлом году лидировал февраль. Кроме того, в первый месяц 2025-го рост показателя год к году составил 30%.

Купонаторы позволяют приобрести услугу или товар со значительной скидкой. Речь идет о выгодных ценах на маникюр, языковые курсы, медицинские обследования и даже путешествия. Пользователь оплачивает купон онлайн, получает код, а затем предъявляет его при покупке.

В 2024 году москвичи активнее всего заходили на сайты купонаторов в октябре и ноябре — на эти месяцы пришлось 10% и 11% трафика соответственно. Меньше всего — в марте (7%).

Интерес к кэшбек-сервисам среди москвичей, напротив, просел. В первом квартале этого года жители Москвы пользовались ими на 14% реже, чем годом ранее. С помощью подобных сервисов можно оформить покупку, а затем получить часть потраченных денег обратно на карту или бонусами.

Москва уверенно лидирует в рейтинге регионов с наибольшим интересом к скидочнымсервисам — жители столицы израсходовали в 4,2 раза больше трафика, чем петербуржцы, занявшие второе место. В топ-5 вошли Самара, Нижний Новгород и Краснодар — эти регионы показали стабильный интерес к выгодным покупкам.