Москвичи смогут выбрать для себя собаку на выставке в парке «Новодевичьи пруды»

Жители Москвы и гости российской столицы смогут выбрать для себя питомца на выставке собак из приютов, которая ежегодно привлекает внимание большого количества людей и дарит новый дом четвероногим друзьям. Выставка «#Всемпособаке» пройдет в парке «Новодевичьи пруды» 1 июня, сообщает пресс-служба фонда «Подарок судьбы».

Главной целью мероприятия является поиск нового дома для животных из столичных приютов, а также формирование в обществе положительного отношения к бездомным собакам и кошкам. На выставке будут представлены более 80 питомцев, которые готовы дарить любовь новым хозяевам и нуждаются в их заботе.

«Все собаки совершенно разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, но абсолютно все здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания», — сообщили организаторы выставки.

Тем, кто придет на мероприятие с целью найти для себя питомца, для прохождения собеседования потребуется паспорт. Фонд также окажет всестороннюю поддержку людям, решившим забрать домой собаку или кошку, а еще вручит подарки от партнеров мероприятия.

На выставке «#Всемпособаке» будет интересно даже тем, кто пока не готов брать на себя обязательства по заботе о домашнем питомце. Они смогут поучаствовать в разных активностях, а также поддержать приюты посильной помощью. На выставке будут работать специальные пункты приема, где можно будет оставить в том числе корм.

Российские артисты, блогеры и спортсмены активно поддерживают мероприятие личным примером. Так, в 2018 году певец Сергей Лазарев нашел свою вторую собаку именно на этой выставке, а олимпийская чемпионка Анна Щербакова — на аналогичной выставке в 2022 году.

Мероприятие в парке «Новодевичьи пруды» состоится 1 июня с 12:00 до 18:00. Ближайшая станция метро — «Спортивная». Вход для всех желающих будет свободным.