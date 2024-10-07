Москвичи смогут увидеть метеорный поток Дракониды 8 октября

Пик активности метеорного потока Дракониды ожидается 8 октября около 16 часов по московскому времени, сообщили в Московском планетарии.

Этот периодический поток действует каждый год с 6 по 10 октября, он способен подарить впечатляющий звездный дождь. Родоначальницей потока Дракониды является комета 21P/Джакобини-Циннера.

Его название идет от созвездия Дракон, где расположен радиант — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, и вылетают метеоры. Метеоры Драконид имеют красноватый оттенок и движутся крайне медленно.

В октябре всю ночь радиант Драконид можно найти рядом с астеризмом Голова Дракона над северо-западным горизонтом, к восходу он склоняется к северному горизонту.

В этом году сложились благоприятные условия для наблюдения Драконид. Луна не помешает этому. Ярче всего звездопад будет заметен после наступления сумерек. На пике его лучше всего наблюдать при безоблачной погоде над северо-западным горизонтом вечером 8 октября и ночью 9 октября.

Ожидается, что можно будет увидеть поток 5-15 метеоров в час, однако фиксируются всплески до 100-400 метеоров в час.