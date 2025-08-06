Москвичи предпочитают комфортный отдых на природе

С начала года интерес жителей Москвы к комфортному отдыху на природе увеличился в два раза. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе обезличенного трафика на сайтах глэмпинг-комплексов.

Такой отдых становится все более популярным среди жителей столицы, которые предпочитают совмещать природу и удобство.

Пик интереса к глэмпингам пришелся на июль — в этом месяце доля трафика составила 21% от общего объема. За ним следуют июнь и май – 19% и 13% соответственно. Среди путешественников, выбирающих загородные глэмпинги в Новой Москве и Московской области, особенно активны жители Санкт-Петербурга, Краснодара, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Твери.

С начала лета абоненты потратили свыше 80 Тб мобильного интернета в зонах отдыха по всему столичному региону. Это стало возможным благодаря модернизации и строительству новых телеком-объектов.

В этом году инженеры оператора обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом территории вблизи зон отдыха в ТиНАО, а также в Подмосковье. Например, в загородном комплексе «Малюшина дача» в Ступине, на базах отдыха «Хижина рыбака» в Новой Москве и «Литвиново» в Щелкове, а также в доме отдыха «Скандихаус» в г. о. Истра. Средняя скорость мобильного интернета в этих локациях теперь превышает 40 Мбит/с.

«В мегаполисах отдых — это редкая, а от того и ценная часть жизни, — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай. — Мы это учитываем, поэтому своевременно обновляем оборудование в туристических зонах по всему московскому региону, чтобы отдых был максимально комфортным. В этом году мы провели работы на десятках объектов отдыха жителей Москвы и области, включая СНТ».

Новые базовые станции работают на средне- и высокочастотных диапазонах, что обеспечивает стабильную связь и высокую скорость передачи данных даже в условиях повышенной нагрузки. Это особенно актуально для мест, где одновременно отдыхают и подключаются к сети десятки пользователей.