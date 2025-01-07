Москвичи потратили на благотворительность более 374 млн рублей в 2024 году

Жители Москвы потратили на благотворительность более 374 млн рублей в 2024 году. Они оказывают помощь детям, пожилым людям, многодетным семьям, участникам спецоперации, участвуют в программах в сфере образования, науки, экологии, а также помогают животным, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Для отправки пожертвований москвичи используют, в том числе, портал mos.ru. Через него жители столицы отправили в некоммерческие организации пожертвования на сумму 74 млн рублей. Это практически на треть больше, чем годом ранее.

НКО делают отчеты о том, как они потратили полученные деньги. Также рассказывают истории подопечных.

Например, с помощью пожертвований получилось создать летний инклюзивный лагерь для детских команд по адаптивному хоккею. Им пользовались малыши из всех уголков РФ.

Еще на пожертвования получилось организовать тьюторское сопровождение для детей с аутизмом.

Люди, которые участвовали в «Миллион призов» в Москве, пожертвовали около 300 млн рублей. Одной из крупных благотворительных акций был «Народный фронт. Все для победы».