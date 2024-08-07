Москвичи оценят современные площадки для прогулок с собаками в 9 округах столицы

Москвичи могут принять участие в голосовании на портале «Активный гражданин», которое посвящено площадкам нового типа для прогулок с собаками. Их обустроили в прошлом году по программе «Мой район» в рамках проекта «Питомцы в Москве», сообщает пресс-служба АНО «Мой район».

«В прошлом году в 9 округах столицы появилось 26 современных площадок для выгула и дрессировки домашних любимцев. При их проектировании учитывались пожелания горожан и рекомендации кинологов», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что участники опроса могут увидеть, как территории выглядели до благоустройства, а также оценить новую инфраструктуру. Наибольшее число площадок открыли на востоке и юге столицы — 5 и 7 соответственно. Также они были обустроены в СВАО, ЮВАО, САО, ТиНАО, СЗАО, ЮЗАО и ЦАО. Их площадь составляет от 3,75 до 133 соток в зависимости от особенностей местности.

В Бабушкинском районе столицы расположена одна из крупнейших площадок для выгула и дрессировки собак. Речь идет о парке для выставочных и кинологических мероприятий на Кольской улице. В прошлом году площадка получила Российскую национальную премию по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального назначения».

С 2021 года в рамках проекта «Питомцы в Москве» обустроили 59 современных зон для прогулок с собаками. Работы ведутся с использованием качественных и экологичных материалов. Обустройство территорий проводится по современному стандарту, включающему комфорт, функциональность и множество других параметров.