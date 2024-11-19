Москвичи начали отказываться от психологов из-за хаски-терапии

Жители российской столицы начали отказываться от услуг психологов и прибегать к хаски-терапии. Час с щенятами обойдется в 2,5 тыс. рублей, а это лишь 30 минут сессии с психологом, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как люди проводят время с несколькими щенками породы хаски. Белоснежные питомцы с радостью играют с людьми и облизывают им руки.

Клиенты утверждают, что общение с животными приносит больше радости, чем консультация у психолога. Собаки поднимают настроение и моментально улучшают моральное состояние.

При этом некоторые считают, что подобная «терапия» может негативно сказаться на психике взрослеющих щенков, так как их постоянно «тискают» чужие люди.